Куба сняла запрет на профессиональный бокс, действовавший с 1962 года

Куба вернется в профессиональный бокс после заключения соглашения между Кубинской федерацией бокса и компанией Golden Ring Promotions, об этом Record заявил президент национальной ассоциации бокса страны Альберто Пуч.Возвращение кубинцев в профи должно произойти в Мексике в рамках шоу 20 мая. Запрет на профессиональный бокс на Кубе действовал с 1962 года.

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— Три с половиной года назад начался серьезный анализ, результатом которого стало одобренное спортивным руководством страны и Кубинской федерацией бокса соглашение с Golden Ring Promotions о предоставлении Кубе места в профессиональном боксе.Непрерывная спортивная и соревновательная подготовка кубинских боксеров для дальнейшего представления и повышения реноме кубинского бокса на всех соревнованиях являются основными целями. Кроме того, важна экономическая выгода, которую даст новый шаг боксерам, тренерскому штабу и медикам.

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Мы планируем, что шесть главных боксеров Domadores de Cuba примут участие в шестираундовых боях как минимум в четырех турнирах в этом году. В мае запланирован старт Кубы в профессиональном боксе, — заявил Пуч.

Куба занимает второе место в таблице Олимпийских игр по боксу с 37 золотыми, 19 серебряными и 17 бронзовыми медалями (всего 73), уступая США с 50 золотыми, 24 серебряными и 40 бронзовыми медалями (всего 114). В Токио-2020 Куба выиграла 4 золота и бронзу.

— Для меня большая честь заключить это историческое соглашение с кубинскими спортивными властями, которое ознаменует начало нового этапа в боксе и, одновременно, конец старого, — сказал президент Golden Ring Promotions Херардо Сальдивар.