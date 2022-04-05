Боксер Липинец рассказал как к нему относятся в США

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Сергей Липинец в интервью «Матч ТВ» рассказал, что он и его семья не замечают изменений в отношении людей в США. Липинец проходит подготовку в Лос-Анджелесе.

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— Расскажите об обстановке в зале и отношении к вам в связи с последними событиями.

— Честно говоря, я не заметил того, чтобы ко мне начали по-другому относиться. Хуже точно не стали. Один ребенок ходит в садик, другой — в школу… И там все русскоговорящие: есть дети и из России, и Казахстана, и Украины… Все ходят вместе, и ничего такого я не замечал. Да и в зале у нас со всеми хорошие отношения.

— Сейчас международные организации не хотят санкционировать бои с участием россиян. Каковы особенностях организации вашего поединка на территории США?

— У меня хорошие менеджеры, и решение будет найдено. Как и остальные боксеры в сложившейся ситуации, мы выкрутимся. Что-то придется придумать.

— Понимаете, что вам могут запретить использование национальной символики?

— Я не могу на это повлиять. Я спортсмен. Есть выражение, что спорт вне политики… Наверное, был раньше. Придется играть по существующим правилам. Ведь без боев я тоже не могу оставаться, бокс — моя работа, которая обеспечивает мою семью.Всем боксерам, которые захотят выступать за рубежом, придется как-то подстраиваться. Приятного в этой истории мало, но тут ничего не сделаешь.