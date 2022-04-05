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2 часа назад

Боксер Липинец рассказал как к нему относятся в США

Матч ТВиещё 1

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Сергей Липинец в интервью «Матч ТВ» рассказал, что он и его семья не замечают изменений в отношении людей в США. Липинец проходит подготовку в Лос-Анджелесе.

Боксер Липинец рассказал как к нему относятся в США
Фото: ТАССТАСС

— Расскажите об обстановке в зале и отношении к вам в связи с последними событиями.

— Честно говоря, я не заметил того, чтобы ко мне начали по-другому относиться. Хуже точно не стали. Один ребенок ходит в садик, другой — в школу… И там все русскоговорящие: есть дети и из России, и Казахстана, и Украины… Все ходят вместе, и ничего такого я не замечал. Да и в зале у нас со всеми хорошие отношения.

— Сейчас международные организации не хотят санкционировать бои с участием россиян. Каковы особенностях организации вашего поединка на территории США?

— У меня хорошие менеджеры, и решение будет найдено. Как и остальные боксеры в сложившейся ситуации, мы выкрутимся. Что-то придется придумать.

— Понимаете, что вам могут запретить использование национальной символики?

— Я не могу на это повлиять. Я спортсмен. Есть выражение, что спорт вне политики… Наверное, был раньше. Придется играть по существующим правилам. Ведь без боев я тоже не могу оставаться, бокс — моя работа, которая обеспечивает мою семью.Всем боксерам, которые захотят выступать за рубежом, придется как-то подстраиваться. Приятного в этой истории мало, но тут ничего не сделаешь.

В активе 33-летнего Липинца 16 побед, два поражения и ничья на профессиональном ринге. Россиянин в 2017 году завоевал пояс IBF, уверенно одолев японца Акихиро Кондо. Однако в следующем поединке Липинец уступил американцу Майки Гарсиа. После поражения россиянин поднялся в весе и выступал в полусредней категории. В своем прошлом поединке в апреле 2021 года Липинец впервые в карьере досрочно уступил американцу Джарону Эннису. В предстоящем бою россиянин встретится с американцем Дастином Прайсом, однако точная дата и город в США еще не определены.

Бокс,Сергей Липинец,
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