Названа новая дата боя Усик — Джошуа

Известный инсайдер Дэн Рафаэль рассказал о новой дате боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По сведениям Рафаэля, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией, поединок может состояться 23 июля.

Фото: РИА РИА

Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.