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8 апреля

Названа новая дата боя Усик — Джошуа

Чемпионат.comиещё 4

Известный инсайдер Дэн Рафаэль рассказал о новой дате боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По сведениям Рафаэля, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией, поединок может состояться 23 июля.

Названа новая дата боя Усик — Джошуа
Фото: РИАРИА

Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.

Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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