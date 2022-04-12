Федерация бокса РФ вступилась за россиян

«Мы не сообщали об этом раньше, потому что у нас адвокат из Испании, мы перечислили ему деньги, но деньги не дошли сразу. Главное, что взнос в CAS, который нужен при подаче иска, прошел. Его приняли. У нас два иска — отстаиваем честь и достоинство наших боксеров, а второй иск на проведение международных мероприятий на территории России», — сказала Кириенко.