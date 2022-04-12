Федерация бокса РФ вступилась за россиян

Кроме того, российская сторона намерена оспорить запрет на проведение международных соревнований на территории РФ. Об этом сообщила генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко телеканалу «Матч ТВ».
«Мы не сообщали об этом раньше, потому что у нас адвокат из Испании, мы перечислили ему деньги, но деньги не дошли сразу. Главное, что взнос в CAS, который нужен при подаче иска, прошел. Его приняли. У нас два иска — отстаиваем честь и достоинство наших боксеров, а второй иск на проведение международных мероприятий на территории России», — сказала Кириенко.
Ранее Международная ассоциация бокса запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Отмечалось, что такое решение принято в поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и ситуации на Украине.