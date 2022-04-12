«Бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом может пройти 24 июня»

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что бой россиянина Дениса Лебедева и панамца Гильермо Джонса может состояться 24 июня.

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Впервые о таком противостоянии было сказано в середине февраля. И сам Лебедев, комментируя возможность проведения такого боя для «Матч ТВ», заявил: «Скорее да, чем нет».

— Намерение такое есть, примерная дата — 24 июня, — сказал Хрюнов на пресс-конференции, говоря про возможный бой Лебедева и Джонса. — Оба спортсмена готовятся. Мы фактически примем решение позднее. Думаю, на следующей неделе начнем заниматься этим вопросом.

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Лебедев завершил карьеру в декабре 2019 года после поражения от Табисо Мчуну из ЮАР.