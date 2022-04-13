Сироткин проведет бой против Мурашкина в Москве

Бывший чемпион Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Андрей Сироткин проведет следующий поединок 29 апреля в Москве против белоруса Виктора Мурашкина. Об этом в ТАСС в среду сообщили организаторы боя.

В послужном списке 37-летнего Сироткина 19 побед (7 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. В 2018 году он не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв британцу Джону Райдеру нокаутом в 7-м раунде. Россиянин ранее завоевал несколько региональных поясов по престижным версиям, в его послужном списке победы над никарагуанцем Рикардо Майоргой и канадцем Райаном Фордом. До перехода в бокс Сироткин занимался кикбоксингом, где становился чемпионом мира, Европы и России.