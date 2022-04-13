Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Бывший чемпион Европы по версии WBO Сироткин проведет бой против Мурашкина в Москве

ТАСС

Бывший чемпион Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Андрей Сироткин проведет следующий поединок 29 апреля в Москве против белоруса Виктора Мурашкина. Об этом в ТАСС в среду сообщили организаторы боя.

Сироткин проведет бой против Мурашкина в Москве
Фото: ТАССТАСС

Первоначально Сироткин планировал встретиться с мексиканцем Хуаном Руисом, однако ввиду сложности перелета соперника из Тихуаны организаторы приняли решение заменить его на Мурашкина.

В послужном списке 37-летнего Сироткина 19 побед (7 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. В 2018 году он не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв британцу Джону Райдеру нокаутом в 7-м раунде. Россиянин ранее завоевал несколько региональных поясов по престижным версиям, в его послужном списке победы над никарагуанцем Рикардо Майоргой и канадцем Райаном Фордом. До перехода в бокс Сироткин занимался кикбоксингом, где становился чемпионом мира, Европы и России.

На счету 28-летнего Мурашкина 4 победы (3 нокаутом), 2 поражения. Ранее он становился бронзовым призером юниорского чемпионата Европы.

Бокс,Джон Райдер,Андрей Сироткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители