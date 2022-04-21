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2 часа назад

Российский боксер Бетербиев может продолжить карьеру под канадским флагом

ТАСС

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев может продолжить карьеру под канадским флагом. Об этом агентству Reuters в четверг сообщает глава WBC Маурисио Сулейман.

Российский боксер Бетербиев может продолжить карьеру под канадским флагом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не будем организовать какие-либо бои в России, ни один российский гражданин не будет драться за титулы нашей организации. Однако Бетербиев в Канаде уже 15 лет, он живет в Канаде, его дети родились в Канаде, у него есть канадский паспорт и вид на жительство, а также боксерская лицензия из Канады. Мы верим в то, что создаем мир, но нам необходимо рассматривать случаи индивидуально, чтобы добиваться справедливого решения", - сказал Сулейман.

Ранее WBC сообщил, что не будет проводить соревнования под своей эгидой на территории России. В организации отметили, что не будет признавать и утверждать бои с участием российских боксеров.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом), ни одного поражения. Последний поединок он провел 18 декабря в Монреале, выиграв у американца Маркуса Брауна нокаутом в девятом раунде.

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