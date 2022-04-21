Российский боксер Бетербиев может продолжить карьеру под канадским флагом

"Мы не будем организовать какие-либо бои в России, ни один российский гражданин не будет драться за титулы нашей организации. Однако Бетербиев в Канаде уже 15 лет, он живет в Канаде, его дети родились в Канаде, у него есть канадский паспорт и вид на жительство, а также боксерская лицензия из Канады. Мы верим в то, что создаем мир, но нам необходимо рассматривать случаи индивидуально, чтобы добиваться справедливого решения", - сказал Сулейман.