Умар Кремлев зарегистрировался кандидатом на пост президента IBA

Кремлеву 39 лет. Он возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. С 2017 по 2021 год был генеральным секретарем Федерации бокса России.

IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. Как сообщали в IBA, решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который 28 февраля призвал спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.