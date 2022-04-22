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56 минут назад

Кремлева зарегистрировали кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса

ТАССиещё 4

Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) россиянин Умар Кремлев зарегистрирован кандидатом на должность главы организации, выборы состоятся на внеочередном конгрессе 13-14 мая. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

Умар Кремлев зарегистрировался кандидатом на пост президента IBA
Фото: ТАССТАСС

Другим кандидатом является нидерландец Борис ван дер Фёрст.

Кремлеву 39 лет. Он возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. С 2017 по 2021 год был генеральным секретарем Федерации бокса России.

IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. Как сообщали в IBA, решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который 28 февраля призвал спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Бокс,Умар Кремлев,
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