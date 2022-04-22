Цзю призвал Бетербиева отказаться биться под флагом Канады

— Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Он выходит как профессионал. Меня всю жизнь спрашивали, почему я выхожу под российским флагом, если жил долгое время в Австралии? Я выходил под австралийским флагом, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию. Под каким флагом он выйдет как профессионал — не имеет значения. Он может выйти без него, сделать свою работу и поднять российский флаг, — цитирует Цзю «РБК Спорт».