Цзю призвал Бетербиева отказаться биться под флагом Канады

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю призвал российского боксера Артура Бетербиева, также имеющего канадское гражданство, продолжать выступления на ринге под флагом России.
Ранее организации WBC, IBF и IBO отказались признавать бои с участием российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
— Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Он выходит как профессионал. Меня всю жизнь спрашивали, почему я выхожу под российским флагом, если жил долгое время в Австралии? Я выходил под австралийским флагом, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию. Под каким флагом он выйдет как профессионал — не имеет значения. Он может выйти без него, сделать свою работу и поднять российский флаг, — цитирует Цзю «РБК Спорт».
Непобежденный 37-летний Бетербиев (17-0) является чемпионом мира по версиям IBF и WBO в полутяжелом весе. На 18 июня в Нью-Йорке запланирован его поединок против Джо Смита за объединенный титул по версиям WBO, WBC и IBF.