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1 час назад

Костя Цзю призвал боксера Бетербиева не выступать под флагом Канады

Елена Прошина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю призвал боксера Артура Бетербиева не принимать предложение выступать под канадским флагом. В беседе с РБК Цзю напомнил, что несмотря на то, что долгое время жил в Австралии, он всегда представлял Россию.

Цзю призвал Бетербиева отказаться биться под флагом Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Он выходит как профессионал. Меня всю жизнь спрашивали, почему я выхожу под российским флагом, если жил долгое время в Австралии? Я выходил под австралийским флагом, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию. Под каким флагом он выйдет как профессионал — не имеет значения. Он может выйти без него, сделать свою работу и поднять российский флаг», — заявил боксер.

Напомним, что ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский боксер Артур Бетербиев сможет проводить бои под эгидой организации, однако ему придется выходить на ринг в качестве гражданина Канады. Боец живет там уже более 15 лет и имеет паспорт этой страны.

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