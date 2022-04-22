Цзю призвал Бетербиева отказаться биться под флагом Канады

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю призвал боксера Артура Бетербиева не принимать предложение выступать под канадским флагом. В беседе с РБК Цзю напомнил, что несмотря на то, что долгое время жил в Австралии, он всегда представлял Россию.
«Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Он выходит как профессионал. Меня всю жизнь спрашивали, почему я выхожу под российским флагом, если жил долгое время в Австралии? Я выходил под австралийским флагом, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию. Под каким флагом он выйдет как профессионал — не имеет значения. Он может выйти без него, сделать свою работу и поднять российский флаг», — заявил боксер.
Напомним, что ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский боксер Артур Бетербиев сможет проводить бои под эгидой организации, однако ему придется выходить на ринг в качестве гражданина Канады. Боец живет там уже более 15 лет и имеет паспорт этой страны.