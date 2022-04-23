Уайт падал в нокаут от Русского Витязя. Цыганский Король - это другой уровень

24 апреля в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков за весь 2022 год. На переполненном стадионе «Уэмбли» сразятся два тяжеловеса из Великобритании - Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. До судейского решения дело вряд ли дойдёт. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Цыганский Король водит всех за нос

Большой бой в родной стране. Легендарный стадион «Уэмбли». Огромное внимание публики. Трансляции на несколько десятков стран. Очередная защита титула. Статус непобеждённого чемпиона в тяжелом весе. Все составляющие для идеального завершения карьеры на месте. Остаётся только один вопрос, главный. Не слишком ли рано?

Тайсону Фьюри только 33 года. Для тяжеловеса это вообще не возраст. В боксе хватает примеров ребят весом за 100 кг, которые остаются в элите даже к концу четвёртого десятка. Цыганский Король ещё многое способен дать боксу. Но главным соперником в карьере британца всегда был он сам. Ни одного поражения в ринге, колоссальные проблемы за его пределами.

Чувствовал полнейшее опустошение после победы над Владимиром Кличко. Набирал рекордный вес в кратчайшие сроки. Плохо тренировался. Ругался с тренером. Но всё равно держал уровень. 31 победа в 32 боях - потрясающая статистика. Единственная ничья случилась ещё в 2018 году с Деонтеем Уайлдером. Дальше - четыре победы подряд. Поставить на очередной успех действующего чемпиона предлагается с коэффициентом 1.18.

Фьюри умеет создавать шум и обладает отличным чувством юмора. Поэтому его слова о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом мало кто воспринял всерьёз. Эксперты думают, что он водит всех за нос. Как бы то ни было, это повышает ставки и приковывает к поединку дополнительное внимание. Организаторы ждут на «Уэмбли» аж 94 тыс. зрителей. Удивительные цифры.

Цыганский Король - редчайший пример тяжеловеса с отличным движением и техникой. У него удивительно лёгкие ноги для роста в 206 см и веса глубоко за сотню. Любит работать вторым номером, способен перетанцевать любого соперника и редко позволяет по себе попасть. Да ещё и замечательно держит удар. Деонтей Уайлдер во всех трёх боях доносил попадания, которые выглядели страшно. В первом случае Фьюри дважды побывал в нокдауне, во втором и третьем только улыбался и наращивал темп.

С мощью и выносливостью сложностей тоже нет. Достаточно сказать, что 22 победы из 31 одержаны нокаутом. Чаще всего в поздних раундах. Тайсон любит растягивать удовольствие и изматывать жертву. Букмекер Winline предлагает поставить на досрочную победу Фьюри с коэффициентом 1.78, победа действующего чемпиона в 10-12 раундах идёт за 4.70.

Жертва Александра Поветкина получила шанс всей жизни

Фьюри будет проводить защиту титула WBC во второй раз. В октябре 2012 года он отправил в нокаут Уайлдера в 11-м раунде. Дальше ходили слухи о бое с Александром Усиком, но не срослось. Новый претендент однозначно уступает сильнейшим представителям тяжелого веса. Хотя обладает очевидными козырями.

Главный из них - пушечный удар. Уайт в самом деле может сокрушить оппонента одним попаданием. Именно в этом кроется его главная надежда - тот самый шанс панчера. Дождаться возможности и приложиться так, чтобы второй боксёр не поднялся. На победу Диллиана предлагается поставить с

Поверить в успех Похитителя тел (прозвище Уайта) сложно, хотя для него это шанс всей жизни. Британец практически не встречал по-настоящему опасных бойцов на своём пути. Конечно, был Энтони Джошуа, да только там хвастать нечем: поражение нокаутом. Самые серьёзные имена в послужном списке - Дерек Чисора, Джозеф Паркер, Мариуш Вах, Оскар Ривас. Неплохо, не более того.

За последние 2,5 года провёл всего два боя. Оба с россиянином Александром Поветкиным. Первый сенсационно проиграл: перестреливал Русского Витязя, дважды отправил его в нокдаун, но зевнул красивейший апперкот в начале пятого раунда и уже не поднялся. В марте 2021 года британец взял реванш, с тех пор в ринге не появлялся. Тут надо бы добавить, что к тому моменту Поветкину был уже 41 год. Пик карьеры остался далеко позади.

Фьюри не только имеет огромное преимущество в технике и движении. Он ещё и гораздо больше: 13 см роста, 15 см размаха рук - существенная фора. Уайт в самом деле классно бьёт, но Цыганский Король с честью прошёл три боя против Уайлдера. А Бронзовый бомбардировщик обладает не меньшей мощью. Подобраться на расстояние удара никто не позволит.

Аутсайдеру остаётся рассчитывать разве что на проблемы Тайсона с мотивацией и недооценку. Но бой перед своей публикой на легендарном стадионе - великолепный раздражитель. Особенно если он в самом деле может оказаться последним в карьере. В то же время спешить фавориту некуда. Получать удовольствие и радовать болельщиков Фьюри всегда умел. Бум и готово - не его метод. Winline предлагает поставить на тотал больше 9.5 раунда за 1.98.