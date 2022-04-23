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39 минут назад

Костя Цзю обратился к Бетербиеву из-за его желания выступать под флагом Канады

Lenta.ru

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил желание россиянина Артура Бетербиева выступать под флагом Канады. Его слова приводит РБК.

Костя Цзю обратился к Бетербиеву
Фото: ТАССТАСС

Цзю обратился к Бетербиеву, посчитав, что тот должен выступать под флагом России.

«Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Я выходил под австралийский флаг, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию», — заявил боксер.

21 апреля глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация, Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров.

В декабре прошлого года Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 17-й в 17 боях.

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