Костя Цзю обратился к Бетербиеву

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил желание россиянина Артура Бетербиева выступать под флагом Канады. Его слова приводит РБК.

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Цзю обратился к Бетербиеву, посчитав, что тот должен выступать под флагом России.

«Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Я выходил под австралийский флаг, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию», — заявил боксер.

21 апреля глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация, Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров.