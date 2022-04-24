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1 час назад

Форвард "Милана" Ибрагимович назвал боксера Фьюри легендой

Газета.Ruиещё 5

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о победе чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ибрагимович назвал боксера Фьюри легендой
Фото: ReutersReuters

"Легенда", — написал Ибрагимович в соцсетях.

Напомним, в конце шестого раунда Фьюри успешно провел атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Уайт уже не смог продолжить бой. После того, как Уайт поднялся на ноги, рефери принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка.

33-летний Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Еще один поединок он завершил вничью.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что считает себя лучшим тяжеловесом в истории.

Бокс,Футбол,Тайсон Фьюри,
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