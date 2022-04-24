Ибрагимович назвал боксера Фьюри легендой

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о победе чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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"Легенда", — написал Ибрагимович в соцсетях.

Напомним, в конце шестого раунда Фьюри успешно провел атаку, нанеся коварный нокаутирующий удар, после которого Уайт уже не смог продолжить бой. После того, как Уайт поднялся на ноги, рефери принял решение остановить поединок в связи с тем, что Диллиан потерял равновесие. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка.

33-летний Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провел защиту титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Еще один поединок он завершил вничью.