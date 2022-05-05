Усик назвал условия возвращения в первый тяжелый вес

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик, ранее носивший статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, может вернуться в эту весовую категорию.

В разговоре с журналистом Майклом Бенсоном менеджер украинского боксера Эгис Климас признался, что его клиент заинтересован в поединке с Саулем Альваресом, абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

При этом представитель мексиканца Эдди Хирн не исключает, что поединок может пройти в промежуточном весе до 91,2 кг.

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