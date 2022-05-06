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6 мая

Бивол отреагировал на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом

Чемпионат.com

Чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол высказался о заявлении бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, мэра Киева Виталия Кличко. Ранее Кличко призвал власти США не пускать на территорию страны российского боксёра для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Бивол ответил на соответствующий вопрос интервьюера, который, однако, заявил, что призыв об отстранении был со стороны Владимира Кличко. «На протяжении всей его карьеры я поддерживал его. Мне нравилось, как он дрался. Конечно, я был рад, когда он побеждал. Но он спортсмен и должен знать, что политика и спорт — это разные вещи. Кличко был спортсменом, но теперь он политик. Грустно, что он, спортсмен, смешивает спорт и политику», — сказал Бивол в интервью на канале iFL TV в YouTube.

Бивол отреагировал на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бивол и Альварес сразятся в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:

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Бокс,Дмитрий Бивол,Владимир Кличко,Виталий Кличко,
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