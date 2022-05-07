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28 минут назад

Боксеру Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса

ТАССиещё 1

Российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на бой против мексиканца Сауля Альвареса без флага России. Об этом ТАСС в субботу сообщили организаторы поединка.

Биволу запретили выходить с флагом РФ на бой против Альвареса
Фото: соцсетисоцсети

Поединок Бивол - Альварес за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

"Дмитрий Бивол выйдет на бой без флага России и национальной символики. Таковыми были условия", - сказал собеседник агентства.

Биволу 31 год, в его активе 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Предыдущий поединок он провел в декабре в Екатеринбурге, победив соотечественника Умара Саламова решением судей. Бивол владеет титулом чемпиона мира WBA с 2017 года.

Альваресу 31 год, он стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе 7 ноября 2021 года, когда выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде. Всего в послужном списке мексиканца 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьих.

Бокс,Умар Саламов,Дмитрий Бивол,
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