Бивол прокомментировал свою победу над Альваресом

«У нас была задача боксировать тактически и дисциплинированно. А когда Канело уставал - включаться. У нас были отличные спаррринг-партнеры, благодаря которым удалось хорошо подойти к бою. Многие в зале сильно удивились победе, но я выиграл по праву», - сказал россиянин.