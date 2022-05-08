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2 часа назад

Бивол прокомментировал свою победу над Альваресом

Майк Габриелян

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал свою победу над мексиканцем Саулем Альваресом заслуженной, и рассказал, что помогло ему добиться нужного результата. Об этом сообщает ТАСС.

Бивол прокомментировал свою победу над Альваресом
Фото: ТАССТАСС

«У нас была задача боксировать тактически и дисциплинированно. А когда Канело уставал - включаться. У нас были отличные спаррринг-партнеры, благодаря которым удалось хорошо подойти к бою. Многие в зале сильно удивились победе, но я выиграл по праву», - сказал россиянин.

По словам Бивола, он готов к реваншу с Альваресом

Сегодня Дмитрий Бивол единогласным решение судей победил мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

31-летний россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (11 нокаутом).

Бокс,Дмитрий Бивол,
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