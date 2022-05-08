Бивол прокомментировал свою победу над Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал свою победу над мексиканцем Саулем Альваресом заслуженной, и рассказал, что помогло ему добиться нужного результата. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас была задача боксировать тактически и дисциплинированно. А когда Канело уставал - включаться. У нас были отличные спаррринг-партнеры, благодаря которым удалось хорошо подойти к бою. Многие в зале сильно удивились победе, но я выиграл по праву», - сказал россиянин.
По словам Бивола, он готов к реваншу с Альваресом
Сегодня Дмитрий Бивол единогласным решение судей победил мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
31-летний россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (11 нокаутом).