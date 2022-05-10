Промоутер Эдди Хирн показал сообщение, доказывающее его интерес к Биволу ещё с 2017 года

Известный промоутер Эдди Хирн разместил новый пост в своих социальных сетях, где признался, что отправлял сообщение Вадиму Корнилову, являющемуся менеджером непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, ещё пять лет назад. «Привет, Вадим. Я хотел бы поговорить с тобой по поводу Бивола», — показал сообщение пятилетней давности Хирн.