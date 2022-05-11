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2 часа назад

Бивол вернулся в Россию после победы над Альваресом

Матч ТВ

Боксер Дмитрий Бивол вернулся в Россию. Спортсмена в аэропорту в Пулково встречали около 100 человек.

Бивол вернулся в Россию после победы над Альваресом
Фото: © REUTERS / Joe Camporeale-USA TODAY Sports© REUTERS / Joe Camporeale-USA TODAY Sports

В ночь на воскресенье Бивол в Лас-Вегасе (США, штат Невада) единогласным решением судей победил первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Альвареса.

Дмитрий защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA. В активе Бивола теперь 20 побед (11 — нокаутом). Альварес потерпел второе поражение в карьере, ранее он проиграл только Флойду Мейвезеру.

Бокс,
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