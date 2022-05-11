Бивол вернулся в Россию после победы над Альваресом

Боксер Дмитрий Бивол вернулся в Россию. Спортсмена в аэропорту в Пулково встречали около 100 человек.
В ночь на воскресенье Бивол в Лас-Вегасе (США, штат Невада) единогласным решением судей победил первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Альвареса.
Дмитрий защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA. В активе Бивола теперь 20 побед (11 — нокаутом). Альварес потерпел второе поражение в карьере, ранее он проиграл только Флойду Мейвезеру.