Бивол вернулся в Россию после победы над Альваресом

Боксер Дмитрий Бивол вернулся в Россию. Спортсмена в аэропорту в Пулково встречали около 100 человек.

Фото: © REUTERS / Joe Camporeale-USA TODAY Sports © REUTERS / Joe Camporeale-USA TODAY Sports

В ночь на воскресенье Бивол в Лас-Вегасе (США, штат Невада) единогласным решением судей победил первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Альвареса.