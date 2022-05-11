Майка Тайсона не будут судить за избиение человека в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон избежал уголовного преследования.

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Напомним, что легендарный спортсмен стал участником инцидента, произошедшего в самолете, следовавшем из Сан-Франциско во Флориду.

Один из пассажиров настойчиво обращался к Тайсону, несмотря на просьбы боксера перестать это делать. В итоге Майк нанес пассажиру несколько ударов по голове, после чего покинул самолет.