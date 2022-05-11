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2 часа назад

Майка Тайсона не будут судить за избиение человека в самолете

Sports.ruиещё 2

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон избежал уголовного преследования.

Майка Тайсона не будут судить за избиение человека в самолете
Фото: ReutersReuters

Напомним, что легендарный спортсмен стал участником инцидента, произошедшего в самолете, следовавшем из Сан-Франциско во Флориду.

Один из пассажиров настойчиво обращался к Тайсону, несмотря на просьбы боксера перестать это делать. В итоге Майк нанес пассажиру несколько ударов по голове, после чего покинул самолет.

Оба участника конфликта решили не доводить дело до суда. Также прокурор округа Сан-Матео обратил внимание на поведение потерпевшего, который спровоцировал драку.

Бокс,Майк Тайсон,
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