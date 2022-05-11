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1 час назад

Ибрагимова и Шекербекова вышли в 1/8 ЧМ по боксу

Sports.ru

В утреней сессии успешно выступили две казахстанки, которые вышли в 1/8 финала.

Ибрагимова и Шекербекова вышли в 1/8 ЧМ по боксу
Фото: соцсетисоцсети

В весе до 57 кг Карина Ибрагимова решением судей выиграла у румынки Клаудии Нечита.

В весовой категории до 52 килограммов на Жайна Шекербекова также единогласным решением одолела Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико.

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