Ковалёв прокомментировал победу в бою с Пулевым

«После длительного перерыва немного сложно, но я вернулся. Теперь продолжу набирать форму. Отдохну недельку и возобновлю тренировки. Жду следующий бой. Конечно, я переживал о том, как пройдёт бой. Я пропустил много времени, была большая пауза. Такой простой не пошёл моему телу на пользу. К этому поединку в моём теле прибавилось 10 фунтов. Хочу драться каждые три-четыре месяца. Думаю, следующий бой не будет сильно выше уровнем. Дайте мне ещё один поединок, и я буду готов», — сказал Ковалёв после боя.