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1 час назад

Российский боксер Ковалев подрался впервые за три года и победил

Lenta.ru

Российский боксер Сергей Ковалев провел первый поединок за три года и одержал победу над болгарином Тервелом Пулевым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ковалев провел первый поединок за три года и одержал победу
Фото: ТАССТАСС

Поединок между 39-летним Ковалевым и Пулевым продлился десять раундов и завершился победой россиянина судейским решением. Для отечественного боксера бой стал дебютным в первом тяжелом весе.

Ковалев подрался впервые с 2019 года. В ноябре того года россиянин уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

Россиянин не выигрывал с августа 2019-го. Тогда он оказался сильнее британского боксера Энтони Ярда. Ковалев защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего на счету Ковалева 35 побед, 29 из которых нокаутом, четыре поражения. Один поединок с участием россиянина завершился вничью.

Бокс,Сергей Ковалев,
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