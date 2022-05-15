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40 минут назад

Василевский: Ковалёв победил безоговорочно, красавец. Советская школа — лучшая

Чемпионат.com

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал победу соотечественника Сергея Ковалёва в поединке с болгарским боксёром Тервелом Пулевым.

Василевский прокомментировал победу Ковалева
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я был уверен в победе. Ту базу, которую ему заложили ещё в Челябинске, позволяет ему быть сильнее многих боксёров. Главное, чтобы он тренировался, потому что советская школа бокса — лучшая. Навыки никуда не уходят. Желание побороться за титул не выглядит как что-то нереальное. Ковалёв в полном порядке. Когда говорят, что он уже закончился, то это просто тупорылая логика. Знающие люди всё понимают. Ковалёв красавец, победил безоговорочно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, бой Ковалёва и Пулева продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.

Бокс,Вячеслав Василевский,Андрей Панков,Сергей Ковалев,
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