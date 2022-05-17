Немецкий боксер умер во время боя

Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак умер во время боя. Об этом сообщает Bild.

Фото: EUBC EUBC

Трагедия произошла в воскресенье, 15 мая, во время поединка с угандийским боксером Хамзой Вандерой. 38-летний Ямак потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда и был срочно госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти его.

Официальной причиной смерти назван сердечный приступ. Также отмечается, что болельщики на стадионе мешали работе бригады медиков, однако неизвестно, повлияло ли это на состояние Ямака.