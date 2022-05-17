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1 час назад

Немецкий боксер умер во время боя

Lenta.ruиещё 1

Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак умер во время боя. Об этом сообщает Bild.

Немецкий боксер умер во время боя
Фото: EUBCEUBC

Трагедия произошла в воскресенье, 15 мая, во время поединка с угандийским боксером Хамзой Вандерой. 38-летний Ямак потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда и был срочно госпитализирован. Однако врачам не удалось спасти его.

Официальной причиной смерти назван сердечный приступ. Также отмечается, что болельщики на стадионе мешали работе бригады медиков, однако неизвестно, повлияло ли это на состояние Ямака.

8 мая сообщалось, что 13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча. Спортсмен скончался во время домашней встречи с «Россонери», которая состоялась 7 мая. Футболисту оказывали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Бокс,
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