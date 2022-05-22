Рой Джонс дал совет Альваресу

«Реванш с Биволом? Он не должен драться с ним ни в полутяжёлом, ни во втором среднем весе. Оставьте эту идею. Бивол не тот парень, с которым ему нужно драться. Его стиль ему не подходит. Я бы посоветовал ему вернуться во второй средний вес», — сказал Джонс в интервью на канале FightHype.com в YouTube.