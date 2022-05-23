Альварес проведет бой против Головкина перед реваншем с Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес намерен провести третий поединок против чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) казахстанца Геннадия Головкина перед реваншем с суперчемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом. Об этом в понедельник в своем Twitter сообщил журналист радиостанции Talk Sport Майкл Бенсон.

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По информации источника, третий бой между Головкиным и Альваресом будет назначен на 17 сентября. Первый поединок боксеров завершился вничью в сентябре 2017 года, второй бой прошел в сентябре 2018 года и завершился победой Альвареса.

В 2019 году Альварес начал боксировать в полутяжелом весе, в сентябре он победил россиянина Сергея Ковалева и завоевал первый титул Всемирной боксерской организации (WBO) в данной весовой категории. В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил титул суперчемпиона мира по версии WBA.