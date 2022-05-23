Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
36 минут назад

СМИ: Альварес проведет титульный бой против Головкина перед реваншем с Биволом

ТАСС

Мексиканский боксер Сауль Альварес намерен провести третий поединок против чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) казахстанца Геннадия Головкина перед реваншем с суперчемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом. Об этом в понедельник в своем Twitter сообщил журналист радиостанции Talk Sport Майкл Бенсон.

Альварес проведет бой против Головкина перед реваншем с Биволом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, третий бой между Головкиным и Альваресом будет назначен на 17 сентября. Первый поединок боксеров завершился вничью в сентябре 2017 года, второй бой прошел в сентябре 2018 года и завершился победой Альвареса.

В 2019 году Альварес начал боксировать в полутяжелом весе, в сентябре он победил россиянина Сергея Ковалева и завоевал первый титул Всемирной боксерской организации (WBO) в данной весовой категории. В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил титул суперчемпиона мира по версии WBA.

В послужном списке 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьих. Ранее он владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем - в весе до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

Бокс,Майкл Бенсон,Дмитрий Бивол,Геннадий Головкин,Сергей Ковалев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители