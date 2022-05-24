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2 часа назад

Боксер Бивол может провести промежуточный бой перед реваншем с Альваресом

ТАСС

Российский боксер Дмитрий Бивол может провести промежуточный бой перед вторым поединком против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС во вторник рассказали в команде россиянина.

Бивол может провести бой перед реваншем с Альваресом
Фото: © AP Photo/John Locher© AP Photo/John Locher

"Такой вариант возможен. Но на данный момент Дмитрий отдыхает, обсуждений нет", - сказал собеседник агентства.

Бивол 8 мая победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Пункт о реванше был прописан в контракте.

31-летний россиянин не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (11 нокаутом).

Бокс,Дмитрий Бивол,
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