Бивол может провести бой перед реваншем с Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол может провести промежуточный бой перед вторым поединком против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС во вторник рассказали в команде россиянина.

"Такой вариант возможен. Но на данный момент Дмитрий отдыхает, обсуждений нет", - сказал собеседник агентства.

Бивол 8 мая победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Пункт о реванше был прописан в контракте.