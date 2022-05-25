Назначена дата суда по выборам президента Международной ассоциации бокса

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о выборах президента Международной ассоциации бокса (IBA) пройдет 10 июня. Об этом ТАСС в среду сообщили в Федерации бокса Нидерландов.
"Судебное заседание состоится 10 июня в CAS в швейцарской Лозанне. Если решение будет в нашу пользу, то возможен пересмотр выборов", - заявили в организации.
Ранее стало известно, что один из кандидатов, который не был допущен к выборам, - Борис ван дер Фёрст - совместно с несколькими руководителями национальных федераций подал заявление в CAS.
IBA (ранее - AIBA) с 2020 года возглавляет Умар Кремлев. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России. В феврале 2019 года он возглавил комиссию AIBA по маркетингу, в ноябре того же года - комиссию AIBA по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу. Тогда же он был избран на пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), а в марте того же года Кремлев был назначен координатором комиссий EUBC на период с 2019 по 2022 год.
Международный олимпийский комитет в 2019 году лишил признания AIBA в том числе в связи с долгами. В конце мая Международная ассоциация бокса объявила, что погасила задолженность перед азербайджанской компанией Benkons LLC ("Бенконс эл-эл-си"). В связи с санкциями организация не могла проводить боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Токио.