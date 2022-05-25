Назначена дата суда по выборам президента Международной ассоциации бокса

IBA (ранее - AIBA) с 2020 года возглавляет Умар Кремлев. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России. В феврале 2019 года он возглавил комиссию AIBA по маркетингу, в ноябре того же года - комиссию AIBA по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу. Тогда же он был избран на пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), а в марте того же года Кремлев был назначен координатором комиссий EUBC на период с 2019 по 2022 год.