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1 час назад

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Власов проиграл Сатыбалдиеву

ТАСС

Россиянин Максим Власов потерпел поражение от соотечественника Дилмурода Сатыбалдиева. Десятираундовый поединок в весовой категории до 79,38 кг прошел в пятницу в Омске и завершился победой Сатыбалдиева техническим нокаутом в шестом раунде из-за рассечения у Власова.

Власов потерпел поражение от соотечественника Сатыбалдиева
Фото: EUBC EUBC

Соперники столкнулись головами в шестом раунде, из-за чего Власов получил серьезное рассечение на лбу. После перерыва было принято решение остановить поединок.

Власов во второй раз вышел на ринг после поражения в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) от американца Джо Смита - младшего решением судей, который прошел в апреле 2021 года в США. В послужном списке 35-летнего Власова теперь 46 побед (26 нокаутом) и пять поражений.

Россиянин в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он проиграл поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).

В активе 27-летнего Сатыбалдиева теперь 13 побед (4 нокаутом), 2 поражения.

Бокс,Джо Смит,Максим Власов,
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