Власов потерпел поражение от соотечественника Сатыбалдиева

Россиянин Максим Власов потерпел поражение от соотечественника Дилмурода Сатыбалдиева. Десятираундовый поединок в весовой категории до 79,38 кг прошел в пятницу в Омске и завершился победой Сатыбалдиева техническим нокаутом в шестом раунде из-за рассечения у Власова.

Фото: EUBC EUBC

Соперники столкнулись головами в шестом раунде, из-за чего Власов получил серьезное рассечение на лбу. После перерыва было принято решение остановить поединок.

Власов во второй раз вышел на ринг после поражения в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) от американца Джо Смита - младшего решением судей, который прошел в апреле 2021 года в США. В послужном списке 35-летнего Власова теперь 46 побед (26 нокаутом) и пять поражений.

Россиянин в 2018 году принял участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он проиграл поляку Кшиштофу Гловацкому в четвертьфинальном поединке, на кону которого был титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг. После боя россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае 2019 года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,38 кг).