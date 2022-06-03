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1 час назад

Ковалёву не заплатили за бой, скандал с Сергеем Ковалёвым, Ковалёв – Пулев

Чемпионат.comиещё 1

Не исключено, что Крашер снова возьмёт длительную паузу в карьере.

Скандал в боксе: российскому бойцу не заплатили за бой
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Российский боксёр Сергей Ковалёв угодил в очередной скандал. Крашер за свою карьеру часто попадал в неприятные истории, но теперь его вины нет. Американские СМИ сообщают, что стриминговая платформа Triller так и не заплатила россиянину за победный поединок с Тервелом Пулевым. Болгарин, кстати, тоже не увидел гонорара. 31 мая минул последний срок, к которому промоушен обещал рассчитаться с боксёрами.

Изначально владельцы Triller планировали выплатить все деньги участникам ещё в марте. Не успели — пришлось попросить отсрочку в 75 дней. Но теперь все сроки миновали. По имеющейся информации, деньги за турнир, состоявшийся ещё 14 мая, получил только Джерри Форрест, дравшийся в соглавном поединке вечера. И то лишь потому, что своё влияние использовал знаменитый Лу Дибелла.

А сколько должны были заплатить Ковалёву? Несмотря на длительный перерыв в карьере Крашера, Triller пообещали россиянину за бой с Пулевым-младшим $ 500 тыс. – более 30 миллионов рублей по нынешнему курсу. Плюс компенсация затрат на тренировочный лагерь. Весьма солидные деньги, которых Сергей, возможно, уже не увидит. Атлетическая комиссия штата Калифорния уже изучает ситуацию.

Напомним, у ребят из Triller уже были проблемы с выплатой гонораров Майку Тайсону и Рою Джонсу. Молодую платформу с первых дней окружали финансовые скандалы, которые, впрочем, неизменно удавалось замять. Посмотрим, получится ли у Triller найти деньги и сгладить ситуацию на этот раз. Промоутеры пострадавших боксёров уже угрожают подать иск в суд, ведь на кону стоят значительные деньги.

Будем надеяться, что Ковалёв как можно скорее получит обещанный гонорар. Финансовая задержка может снова затормозить карьеру Крашера, которая и так слишком долго находилась в «замороженном» состоянии. Россиянину уже 39 лет, ему нужно драться как можно чаще. У Сергея ещё достаточно «пороха» — дайте ему только возможность выходить в ринг. И получать обещанные деньги.

Бокс,Майк Тайсон,Сергей Ковалев,
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