Российский боксер умер после поединка

18-летний боксер Иброхим Хасанов почувствовал себя плохо 27 мая во время церемонии награждения после только что завершившегося турнира в Челябинске.
Перед этим юный боксер получил нокдаун в ходе поединка, но остался на ногах. Впоследствии Хасанова увезли в больницу, где медики неделю боролись за его жизнь. Но сегодня, 3 июня стало известно, что Иброхим скончался.
Пока до конца не ясна причина трагедии. Понятно, что будет расследование. Но уже известно, что на фоне случившегося тренера, рефери и председателя судейской коллегии челябинского турнира временно отстранили от работы.