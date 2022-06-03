Российский боксер умер после поединка

18-летний боксер Иброхим Хасанов почувствовал себя плохо 27 мая во время церемонии награждения после только что завершившегося турнира в Челябинске.

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Перед этим юный боксер получил нокдаун в ходе поединка, но остался на ногах. Впоследствии Хасанова увезли в больницу, где медики неделю боролись за его жизнь. Но сегодня, 3 июня стало известно, что Иброхим скончался.