Российский боксер умер в возрасте 18 лет после соревнований

Боксер Ибрахим Хасанов из Ююноуральска умер в возрасте 18 лет после соревнований в Челябинске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации бокса Челябинской области на странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Сообщается, что спортсмен получил травму 27 мая во время полуфинального поединка на областных соревнованиях среди юниоров, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, затем почувствовал недомогание во время церемонии награждения. Врачи оказали первую помощь на месте, после чего боксер был госпитализирован. Хасанов скончался в больнице спустя шесть дней.

На время проведения внутренних проверок инцидента Федерация бокса Челябинской области отстранила личного тренера боксера, рефери поединка, а также председателя судейской коллегии.