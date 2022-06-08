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2 часа назад

Умер устроивший бой с тенью африканский боксер

Lenta.ruиещё 1

Южноафриканский боксер Симисо Бутелези умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Умер устроивший бой с тенью африканский боксер
Фото: Getty Images Getty Images

Он скончался 7 июня. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Спортсмен находился в коме, врачи не имели возможности провести операцию.

Бутелези попал в больницу 5 июня после поединка за пояс чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). В десятом раунде он отправил соотечественника Сифесихле Мнтунгву в нокдаун. Соперник встал, а судья возобновил бой. Однако Бутелези повернулся в противоположную от оппонента сторону и устроил бой с тенью, нанося удары по воздуху. Судья остановил поединок и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере.

3 июня в Челябинске после соревнований умер 18-летний российский боксер Ибрахим Хасанов. Врачи боролись за жизнь спортсмена шесть дней.

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