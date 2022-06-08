Умер устроивший бой с тенью африканский боксер

Бутелези попал в больницу 5 июня после поединка за пояс чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). В десятом раунде он отправил соотечественника Сифесихле Мнтунгву в нокдаун. Соперник встал, а судья возобновил бой. Однако Бутелези повернулся в противоположную от оппонента сторону и устроил бой с тенью, нанося удары по воздуху. Судья остановил поединок и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере.