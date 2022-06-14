Украинской спортсменке запретили показывать флаг с «Азовом» в Венгрии

Организаторы международного юношеского турнира по боксу «Мемориал Гергея Борнемиссы», состоявшегося в Венгрии, запретили украинке Диане Петренко демонстрировать флаг с символикой нацполка «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости - Спорт.

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Петренко, выступавшая в весовой категории до 50 кг, заняла второе место на соревнованиях. Она поднялась на вторую строчку пьедестала на церемонии награждения и развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой нацполка «Азов».

После этого один из организаторов что-то сказал спортсменке, и она свернула флаг.

Ранее российский гимнаст Иван Куляк, завоевавший бронзу на этапе Кубка мира в Дохе, вышел на награждение с буквой Z на форме - неофициальным символом спецоперации РФ на Украине. После этого Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил его от соревнований на год и лишил медали.

Сам спортсмен объяснил, что это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов.