Украинской спортсменке запретили показывать флаг с «Азовом» в Венгрии

Организаторы международного юношеского турнира по боксу «Мемориал Гергея Борнемиссы», состоявшегося в Венгрии, запретили украинке Диане Петренко демонстрировать флаг с символикой нацполка «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости - Спорт.
Петренко, выступавшая в весовой категории до 50 кг, заняла второе место на соревнованиях. Она поднялась на вторую строчку пьедестала на церемонии награждения и развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой нацполка «Азов».
После этого один из организаторов что-то сказал спортсменке, и она свернула флаг.
Ранее российский гимнаст Иван Куляк, завоевавший бронзу на этапе Кубка мира в Дохе, вышел на награждение с буквой Z на форме - неофициальным символом спецоперации РФ на Украине. После этого Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил его от соревнований на год и лишил медали.
Сам спортсмен объяснил, что это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов.
*против бойцов националистического батальона «Азов» в России возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».