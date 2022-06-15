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2 часа назад

Украинке велели убрать флаг «Азова» на турнире по боксу в Венгрии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украинской участнице международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии Диане Петренко пришлось убрать флаг с символикой нацполка «Азов» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела), сообщают информационные агентства.

Украинке велели убрать флаг «Азова» на турнире по боксу в Венгрии
Фото: кадр из видеокадр из видео

Петренко заняла второе место на соревнованиях в весовой категории до 50 кг. Во время церемонии награждения она развернула флаг, но один из организаторов подошел к ней и что-то сказал. После этого Петренко свернула флаг, передает РИА «Новости».

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