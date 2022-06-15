Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

Бывший соперник Тайсона и Кличко отправил в нокаут посетителя ресторана в Лондоне

Чемпионат.com

Бывший боксёр-профессионал в тяжёлой весовой категории Джулиус Фрэнсис нокаутировал посетителя ресторана в столице Великобритании, который вёл себя агрессивно.

Бывший соперник Тайсона и Кличко нокаутировал посетителя ресторана и попал на видео
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фрэнсис завершил профессиональную карьеру в 2006 году. В настоящее время 57-летний британец работает охранником в торгово-развлекательном центре недалеко от стадиона «Уэмбли».

Видео

«Парень уже атаковал нескольких человек как вербально, так и физически, а потом бросился на Фрэнсиса и занёс руку для удара. Честно говоря, с ним справились эффективно и надлежаще», – рассказал очевидец Boxing King Media.

Фрэнсис в 2013 году дрался с Виталием Кличко, а в 2014 году – с Майком Тайсоном. Обоим соперникам британец проиграл нокаутом во втором раунде.

Бокс,Майк Тайсон,Виталий Кличко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители