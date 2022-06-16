«Грядёт бойня монстров» - россиянин встретится в бою с американцем

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался об ожидаемом объединительном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом-младшим, который состоится в Нью-Йорке уже на этих выходных.

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«Эти парни — монстры, и никто из них не притворяется пай-мальчиком. При этом они не дураки, здорово тренируются и здорово готовы. Джо Смит прибавил, он стал лучше, и ему по-прежнему есть куда прибавлять. Бетербиев же провёл триста или четыреста боёв в любителях, и с таким опытом нельзя прогрессировать в определён

Смит крепок, как и Бетербиев, и тоже бьёт с обеих рук. Грядёт бойня монстров, будто вы попали на шоу монстр-траков. На них никому не интересны «Феррари» и «Порше». Эти ребята не умеют ничего другого, они пойдут друг на друга, чтобы подвернуть испытанию.