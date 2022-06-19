Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Завершился первый этап Кубка Победы по боксу в рамках ПМЭФ

ТАССиещё 3

Команда "Кама" со счетом 3-2 победила "Сталинград" в заключительный день проводившегося в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первого этапа всероссийских соревнований по боксу "Матч ТВ Кубок Победы". Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 3-2.

Завершился первый этап Кубка Победы по боксу в рамках ПМЭФ
Фото: EUBC EUBC

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 80 кг и до 92 кг). Командный матч состоит из пяти поединков, в каждом из которых четыре раунда по три минуты.

На первом этапе в также "Ленинград" победил "Сибирь", команда "Москва" оказалась сильнее "Тулы". Обе встречи завершились со счетом 3-2.

Согласно регламенту турнира, все команды встретятся друг с другом по круговой системе. Второй этап пройдет в Москве 24-26 июня, третий - в Казани 1-3 июля, четвертый - снова в Санкт-Петербурге 8-10 июля, пятый - в Оренбурге 15-17 июля. Две сильнейшие команды встретятся в суперфинале 30 июля в Москве. Второй этап пройдет в Москве 24-26 июня, третий - в Казани 1-3 июля, четвертый - снова в Санкт-Петербурге 8-10 июля, пятый - в Оренбурге 15-17 июля. Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, прошел с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители