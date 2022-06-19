Завершился первый этап Кубка Победы по боксу в рамках ПМЭФ

Команда "Кама" со счетом 3-2 победила "Сталинград" в заключительный день проводившегося в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первого этапа всероссийских соревнований по боксу "Матч ТВ Кубок Победы". Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 3-2.

Фото: EUBC EUBC

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 80 кг и до 92 кг). Командный матч состоит из пяти поединков, в каждом из которых четыре раунда по три минуты.

На первом этапе в также "Ленинград" победил "Сибирь", команда "Москва" оказалась сильнее "Тулы". Обе встречи завершились со счетом 3-2.

Согласно регламенту турнира, все команды встретятся друг с другом по круговой системе. Второй этап пройдет в Москве 24-26 июня, третий - в Казани 1-3 июля, четвертый - снова в Санкт-Петербурге 8-10 июля, пятый - в Оренбурге 15-17 июля. Две сильнейшие команды встретятся в суперфинале 30 июля в Москве. Второй этап пройдет в Москве 24-26 июня, третий - в Казани 1-3 июля, четвертый - снова в Санкт-Петербурге 8-10 июля, пятый - в Оренбурге 15-17 июля. Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей.