Украинский боксер показал фото с россиянином Биволом

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) показал фотографию с российским чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Дмитрием Биволом.

Фото: Reuters Reuters

Спортсмен сделал заявление о том, что нужно разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики.

«Так усердно, как трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик не трудится… Только если потеет при счете госбюджета в своих карманах», — добавил Редкач.

7 мая Бивол оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.