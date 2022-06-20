Майк Тайсон назвал условие для боя против Джейка Пола

«Это может быть очень интересный бой. Раньше я не воспринимал его предложение всерьез, но да, это может быть очень интересно. Все возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года», — сказал Тайсон на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.