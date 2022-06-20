Боксер Лебедев рассказал о курьезном случае во время сборов 9 мая

— Есть ряд украинских боксеров, из Украины, Казахстана, Осетии, Белоруссии, которые проживают в Лос-Анджелесе. Тот же тренер легендарный, Фредди Роуч. Была ситуация, когда сборы у меня совпали с праздником 9 мая. Там были ребята еще из лагеря ММА.



Тренировались в зале гостиницы под песни военных лет, весело, шумно, отжимались и подтягивались у бассейна. Хозяин отеля подошел и задал вопрос: а почему вы так себя ведете? Ему ответили. Представьте себе, он удивился и сказал: а разве не мы выиграли Великую Отечественную Войну? Мы говорим: а мы? Он ответил: вы были нашими союзниками.



Это сказал человек, примерно 60 года рождения. Роуч тоже сказал, что его учили этому в школе. Больше скажу, многие люди думают, что бомбу на Хиросиму и Нагаски сбросили мы, а не американцы, — заявил Лебедев.