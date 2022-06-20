Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Боксер Лебедев рассказал о курьезном случае во время сборов в США 9 мая

Матч ТВ

Российский боксер в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» рассказал о случае, который произошел с ним во время сборов в США на 9 мая.

Боксер Лебедев рассказал о курьезном случае во время сборов 9 мая
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Есть ряд украинских боксеров, из Украины, Казахстана, Осетии, Белоруссии, которые проживают в Лос-Анджелесе. Тот же тренер легендарный, Фредди Роуч. Была ситуация, когда сборы у меня совпали с праздником 9 мая. Там были ребята еще из лагеря ММА.

Тренировались в зале гостиницы под песни военных лет, весело, шумно, отжимались и подтягивались у бассейна. Хозяин отеля подошел и задал вопрос: а почему вы так себя ведете? Ему ответили. Представьте себе, он удивился и сказал: а разве не мы выиграли Великую Отечественную Войну? Мы говорим: а мы? Он ответил: вы были нашими союзниками.

Это сказал человек, примерно 60 года рождения. Роуч тоже сказал, что его учили этому в школе. Больше скажу, многие люди думают, что бомбу на Хиросиму и Нагаски сбросили мы, а не американцы, — заявил Лебедев.

Бокс,Фредди Роуч,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители