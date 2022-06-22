Женская сборная России по боксу пригласила Загитову на тренировку

Женская сборная России по боксу пригласила олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку, передает ТАСС. Об этом сообщил главный тренер команды Альберт Муталибов.

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"С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги", - заявил специалист.

Загитова опубликовала в своих соцсетях фотографию в боксерских перчатках и подписала ее словами: "Готовлюсь к чему-то новому". Чуть позднее в СМИ появилась информация, что фигуристка проведет показательный боксерский поединок.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой обязательно должна быть Ольга Бузова, а сам комментатор будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.