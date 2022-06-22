Женская сборная России по боксу пригласила Загитову на тренировку

Женская сборная России по боксу пригласила олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку, передает ТАСС. Об этом сообщил главный тренер команды Альберт Муталибов.
"С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги", - заявил специалист.
Загитова опубликовала в своих соцсетях фотографию в боксерских перчатках и подписала ее словами: "Готовлюсь к чему-то новому". Чуть позднее в СМИ появилась информация, что фигуристка проведет показательный боксерский поединок.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что соперницей Загитовой обязательно должна быть Ольга Бузова, а сам комментатор будет объявлять раунды в качестве ринг-анонсера.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе Григорий Дрозд предложил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой роль девушки, которая носит по рингу в паузах анонсирующую табличку с номером следующего раунда.