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2 часа назад

Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с Альбертом Батыргазиевым. Об этом стало известно РИА Новости.

Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку
Фото: ТАССТАСС

Соперник 20-летней спортсменки — олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 килограммов. Поединок состоится 25 июня в «Лужниках».

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Загитова анонсировала поединок 20 июня. Она опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

После этого фигуристка подверглась критике. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина описала решение Загитовой фразой «как с цепи сорвались», а боксер Григорий Дрозд призвал ее оставить мужское дело мужчинам.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в проекте «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золотые медали чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

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