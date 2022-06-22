Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с Альбертом Батыргазиевым. Об этом стало известно РИА Новости.

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Соперник 20-летней спортсменки — олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 килограммов. Поединок состоится 25 июня в «Лужниках».

Загитова анонсировала поединок 20 июня. Она опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

После этого фигуристка подверглась критике. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина описала решение Загитовой фразой «как с цепи сорвались», а боксер Григорий Дрозд призвал ее оставить мужское дело мужчинам.