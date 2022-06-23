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1 час назад

Рудковская поддержала участие фигуристки Загитовой в боксерском поединке

Газета.Ruиещё 1

Яна Рудковская, продюсер и жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, назвала классным коммерческим ходом участие фигуристки Алины Загитовой в боксерском поединке.

Рудковская поддержала участие фигуристки Загитовой в боксерском поединке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, что Саша Трусова прыгала в легкой атлетике, привлекло внимание к легкой атлетике, и то, что Загитова сейчас делает — это тоже привлекает болельщиков со всего мира. Я не вижу здесь ничего плохого, это классный коммерческий ход. Тут, как говорится, любые способы хороши, кроме некролога. Это делается для привлечения внимания к спорту, к боксу", — приводит слова Рудковской РБК.

Напомним, что вчера стало известно о проведении 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, боксерского поединка между Алиной Загитовой и Альбертом Батыргазиевым.

Однако тренер боксера опроверг эту информацию. Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана. Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой, о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Загитова может сыграть против Овечкина в хоккей.

Бокс,Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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