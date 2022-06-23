Рудковская поддержала участие фигуристки Загитовой в боксерском поединке

Яна Рудковская, продюсер и жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, назвала классным коммерческим ходом участие фигуристки Алины Загитовой в боксерском поединке.
"То, что Саша Трусова прыгала в легкой атлетике, привлекло внимание к легкой атлетике, и то, что Загитова сейчас делает — это тоже привлекает болельщиков со всего мира. Я не вижу здесь ничего плохого, это классный коммерческий ход. Тут, как говорится, любые способы хороши, кроме некролога. Это делается для привлечения внимания к спорту, к боксу", — приводит слова Рудковской РБК.
Напомним, что вчера стало известно о проведении 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, боксерского поединка между Алиной Загитовой и Альбертом Батыргазиевым.
Однако тренер боксера опроверг эту информацию. Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана. Сама Загитова уже несколько недель тренируется в ринге и работает над техникой, о чем стало известно в социальных сетях спортсменки.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Загитова может сыграть против Овечкина в хоккей.