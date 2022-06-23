Рудковская поддержала участие фигуристки Загитовой в боксерском поединке

"То, что Саша Трусова прыгала в легкой атлетике, привлекло внимание к легкой атлетике, и то, что Загитова сейчас делает — это тоже привлекает болельщиков со всего мира. Я не вижу здесь ничего плохого, это классный коммерческий ход. Тут, как говорится, любые способы хороши, кроме некролога. Это делается для привлечения внимания к спорту, к боксу", — приводит слова Рудковской РБК.