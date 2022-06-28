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1 час назад

Фьюри: Усик слишком умный и быстрый для Джошуа

Чемпионат.comиещё 2

Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Первый бок завершился победой украинского боксёра.

Фьюри: Усик слишком умный и быстрый для Джошуа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я просто думаю, что Усик слишком находчивый для него. Слишком умный, слишком быстрый и левша. В боксе в супертяжёлом весе требуется всего один удар. В прошлый раз это была уверенная победа украинца, у Усика было много ссадин на лице… Его нетрудно ударить, Усик, прямо перед тобой, так что очевидно, что Джошуа может нанести ему сильный удар. Любой может выиграть бой, как мы видели много-много раз. Сейчас самое подходящее время победить Усика. Я просто думаю, что Усик слишком хороший боксёр для Джошуа, и я не считаю, что он способен оказывать на Усика давление в течение 12 раундов, втянуть его в бой и нокаутировать. Для этого нужно быть элитным, особенным человеком, и я не думаю, что Джошуа обладает такой волей к победе, чтобы сделать это. Он счастлив занять второе место, он слишком легко радуется тому, что стал вторым. Если вы охотно согласились на второе место, больше ничего не говорите», — приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Бой-реванш между Усиком и Джошуа запланирован на 20 августа.

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