Альварес объяснил поражение от Бивола

«Думаю, я выдал очень конкурентный бой, особенно в первом раунде. Однако потом я стал уставать. После этого, мне кажется, я выиграл только один раунд. Трудно сказать. Впоследствии я пересмотрел поединок. Считаю, что выдал конкурентный бой», — сказал Альварес на канале Fight Hub TV в YouTube.