Российский боксер рассказал, почему вышел под канадским флагом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему вышел на ринг под флагом Канады. 18 июня в Нью-Йорке боксер во втором раунде победил техническим нокаутом Джо Смита-младшего и отобрал у американца титул WBO.

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«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским, надеюсь, не будут строго судить», — передает слова Бетербиева РИА «Новости».

Напомним, что глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский боксер Артур Бетербиев сможет проводить бои под эгидой организации, несмотря на политическую ситуацию, однако ему придется выходить на ринг в качестве гражданина Канады. Бетербиев живет там 15 лет и имеет соответствующий паспорт.