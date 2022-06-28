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28 июня

Российский боксер Бетербиев назвал вынужденным свой выход на ринг под канадским флагом

Газета.Ruиещё 9

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему вышел на ринг под флагом Канады. 18 июня в Нью-Йорке боксер во втором раунде победил техническим нокаутом Джо Смита-младшего и отобрал у американца титул WBO.

Российский боксер рассказал, почему вышел под канадским флагом
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским, надеюсь, не будут строго судить», — передает слова Бетербиева РИА «Новости».

Напомним, что глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский боксер Артур Бетербиев сможет проводить бои под эгидой организации, несмотря на политическую ситуацию, однако ему придется выходить на ринг в качестве гражданина Канады. Бетербиев живет там 15 лет и имеет соответствующий паспорт.

18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут. Таким образом, он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).

Бокс,Маркус Браун,Артур Бетербиев,
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