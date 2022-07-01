Российский боксер сообщил об отмене боя с англичанином

— Бой должен был состояться еще два года назад, но несколько раз переносился, а затем отменялся из-за пандемии. Когда несколько недель назад нам сказали, что мы можем сразиться, я был вне себя от радости.



Поэтому крайне разочарован тем, что Джонсон снова отказался от боя. Я нахожу его поведение неспортивным. Что за внезапная травма? Я несколько недель готовился к бою. Не думаю, что он травмирован, он просто избегает боя со мной. Ему нужно повесить перчатки на гвоздь, чтобы скрыться от меня, — сказал Михалкин, которого цитирует Fightnews.com.