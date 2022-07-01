Российский боксер сообщил об отмене боя с англичанином

Российский боксер Игорь Михалкин заявил, что бой с Каллумом Джонсоном за титулы WBC Silver и WBO Global в полутяжелом весе отменен из-за травмы британца.
Поединок должен был пройти 2 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
— Бой должен был состояться еще два года назад, но несколько раз переносился, а затем отменялся из-за пандемии. Когда несколько недель назад нам сказали, что мы можем сразиться, я был вне себя от радости.
Поэтому крайне разочарован тем, что Джонсон снова отказался от боя. Я нахожу его поведение неспортивным. Что за внезапная травма? Я несколько недель готовился к бою. Не думаю, что он травмирован, он просто избегает боя со мной. Ему нужно повесить перчатки на гвоздь, чтобы скрыться от меня, — сказал Михалкин, которого цитирует Fightnews.com.
В послужном списке 37-летнего россиянина 24 победы при трех поражениях, в активе 36-летнего британца 20 побед и одно поражение.