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54 минуты назад

Боксер Михалкин сообщил об отмене титульного боя против Джонсона

Матч ТВ

Российский боксер Игорь Михалкин заявил, что бой с Каллумом Джонсоном за титулы WBC Silver и WBO Global в полутяжелом весе отменен из-за травмы британца.

Российский боксер сообщил об отмене боя с англичанином
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Поединок должен был пройти 2 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

— Бой должен был состояться еще два года назад, но несколько раз переносился, а затем отменялся из-за пандемии. Когда несколько недель назад нам сказали, что мы можем сразиться, я был вне себя от радости.

Поэтому крайне разочарован тем, что Джонсон снова отказался от боя. Я нахожу его поведение неспортивным. Что за внезапная травма? Я несколько недель готовился к бою. Не думаю, что он травмирован, он просто избегает боя со мной. Ему нужно повесить перчатки на гвоздь, чтобы скрыться от меня, — сказал Михалкин, которого цитирует Fightnews.com.

В послужном списке 37-летнего россиянина 24 победы при трех поражениях, в активе 36-летнего британца 20 побед и одно поражение.

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