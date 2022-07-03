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1 час назад

Тайсон Фьюри бросил вызов Горе из «Игры престолов» и получил ответ

Lenta.ru

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри бросил вызов исландскому пауэрлифтеру Хафтору Бьернссону, известному по роли Григора Горы Клигана в сериале «Игра престолов», и получил ответ. Спортсмены пообщались в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тайсон Фьюри бросил вызов Горе из «Игры престолов»
Фото: ReutersReuters

«У Хафтора большая челюсть. Справится ли она с моим мощным ударом справа?» — поинтересовался Фьюри.

Британец отметил, что тренируется дважды в день шесть дней в неделю и думает только о том, чтобы провести этот поединок.

Бьернссон ответил согласием на предложение Фьюри. «Мне очень нравится эта идея. Ты и я в ринге будем выглядеть как викинги. Это будет блокбастер, которого я не могу дождаться!» — сказал исландец.

Дебют Бьернссона в боксе состоялся в январе 2021-го. Он провел показательный поединок с боксером Стивеном Уордом. Бой завершился вничью.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.

Бокс,Тайсон Фьюри,Стивен Уорд,
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